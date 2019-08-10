Kurban Bayramı'na doğru

Sakarya
Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Burak, mesajında, özlemle beklenen Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bayramların yardımlaşma ve dayanışmanın, barışın ve kardeşliğin, sevincin ve huzurun en özel günleri olduğunu aktaran Burak, "Bu özel günleri fırsat bilerek yaşamımızda adaletin etkin kılınması ve ahlaki değerlerin toplumu kuşatması adına hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erenler Belediye Başkanı Kılıç
Başkan Kılıç da birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlü duygularla yaşandığı bir bayram yaşanması temennisinde bulundu.
Aziz Türk milletinin bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini, yaşlıları, öksüz ve yetimleri unutmayacağına işaret eden Kılıç, "İnsanı Allah'a yaklaştıran kurban ibadetini gerçekleştireceğimiz bu bayramın, insanların da dayanışmasına ve kaynaşmasına vesile olmasını diliyorum." diye kaydetti.
Kılıç ayrıca, Erenler Belediyesinde bayramlaşma programının 12 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacağını bildirerek tüm vatandaşları davet etti.
"Alışverişimizi Sakarya'dan yapalım"
SATSO Başkanı Altuğ da mesajında, bayramların küslükleri, kırgınlıkları sona erdiren, barışın ve huzurun daim olduğu güzide günler olduğunu belirtti.
Bayramların kardeşliği, sevgiyi, paylaşmayı unutmamayı öğrettiğine değinen Altuğ, mesajında şunları kaydetti:
"Toplumumuzu ortak düşüncede buluşturan bayramlarımız, kötü olan tüm davranışların kenara bırakılmasına vesile olarak tüm güzel duyguların en doruk noktada yaşanmasına ve yaşamımızı zenginleştirmemize vesile olmaktadır. Bayramlar, yaşanılan sevinçlere ortak olmak, mutluluklarımızı paylaşmak, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına ve 'biz' duygusunun daimi olmasına yardımcı olmaktadır."
Altuğ ayrıca, bayram alışverişlerinin şehirdeki esnaflardan yapılması çağrısında bulundu.
Sakarya için çalıştıklarını ve düşündüklerinin altını çizen Altuğ, şöyle devam etti:
"Alışverişlerimizi şehrimiz ekonomisinin can damarı olan ticaret erbaplarından yapılırsa kazanan daima Sakarya ve Sakaryalı olacaktır. Unutmamalıyız ki şehrimizin ekonomisi de kültürü de hepimizin ve bizim şifremiz 54."