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Kurban Bayramı'na doğru

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.08.2019 10:42 Kurban Bayramı'na doğru
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çağatay, mesajında, bayramların, toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, barışın, millet olma bilincinin, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği, sevinçlerin ve mutluluğun paylaşıldığı özel günler olduğunu belirtti.
Dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve kardeşlik duygularının bayramlarda daha büyük bir önem taşıdığını kaydeden Çağatay, şunları kaydett:
"Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken, toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın hatırlanması, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Bitlisli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutlar, bu kutsal vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Herkese sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum."

Kurban Bayramı, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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