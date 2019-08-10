Kurban Bayramı'na doğru

Bitlis
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tanğlay, mesajında, İslam aleminin bayramını tebrik ederek, Kurban Bayramı'nın başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.
Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını kaydeden Tanğlay, şunları kaydetti:
"Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin Bitlis'imiz, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı yüce rabbimizden temenni ediyorum. Bayramlar, toplumda karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren müstesna günlerdir. İnsanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı günler olan bayramlar, toplumsal hayatımız açısından da çok büyük bir öneme ve değere sahiptir."
Rektör Yardım ise birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Yardım, "Dini bayramlarımız, sevginin, muhabbetin, yakınlaşma ve dayanışmanın, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, aziz milletimizin, Bitlis halkının ve Bitlis Eren Üniversitesi ailemizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.