Kurban Bayramı'na doğru

Tunceli
Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sonel, mesajında, Kurban Bayramı'nda dargınlıkların, kırgınlıkların unutulup dostluk ve kardeşlik duyguların artması temennisinde bulundu.
Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nı idrak etmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Sonel, mesajında şunları kaydetti:
"Manevi duygularımızın yoğun yaşandığı bu günlerde insanlarımız aynı düşünce ve değerde buluşmakta, dargınlıklar, kırgınlıklar unutulmakta, dostluk ve kardeşlik duyguları daha yoğun yaşanmakta, inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Birlik beraberlik içerisinde, mutlu, güvenli, huzurlu, sağlıklı ortamların hayatımızın her gününe taşındığı sürece, millet olarak varamayacağımız hedef, aşamayacağımız hiçbir engel olmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, sevinçle karşıladığımız Kurban Bayramı'nın üzüntüye dönüşmemesi adına tatil bölgelerine ve ailelerini ziyaret etmek için memleketlerine gidecek vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını rica ediyor, Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."