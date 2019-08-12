Kurban Bayramı'nda aciller doldu taştı! Kendini yaralayan 5 bin kişi hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 5 bin 341 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

TÜM ÜLKEDE HASTANELER DOLDU TAŞTI

İstanbul'da, kurban keserken yaralanan bin 358 vatandaş hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu taburcu edilirken, ağır yaralanan 26 kişi ameliyata alındı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplam 87 kişi kurban kesmeye çalışırken hastanelik oldu.

Bursa'da 258, Kütahya'da 75, Balıkesir'de 117, Çanakkale'de 11, Bilecik'te 22 ve Yalova'da 20 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.

Sakarya'da 222, Bolu'da 35, Düzce'de 120, Karabük'te 15, Kocaeli'de 449, Zonguldak'ta 53 ve Bartın'da 22 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Samsun'da 68, Çankırı'da 20, Tokat'ta 107, Kastamonu'da 30, Çorum'da 47 ve Amasya'da 65 kişi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralandı. Vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı.

Trabzon'da 25, Ordu'da 99, Rize'de 172, Giresun'da 59, Gümüşhane'de 13, Bayburt'ta 42 ve Artvin'de 18 vatandaş, kurban kesimi sırası ve sonrasında yaralanarak hastanelerde tedavi gördü.

Erzurum 75, Kars'ta 80, Ağrı'da 35, Erzincan'da 26, Ardahan'da 15, Iğdır'da 7 kişi de kurban kesimi sırasında yaralandı.

Kayseri'de 135, Sivas'ta 80, Kırıkkale'de yaklaşık 60 ve Yozgat'ta 21 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu.

Gaziantep'te 87, Şanlıurfa'da 132, Malatya'da 40, Kilis'te 37, Adıyaman'da 20 ve Kahramanmaraş'ta 17 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.