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Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda tatlı ve şekerli ürünlere ek olarak kırmızı et tüketim miktarının artması, önemli sağlık sorunları oluşturabileceğini bildirdi.

08.08.2019 16:42 Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda tatlı ve şekerli ürünlere ek olarak kırmızı et tüketim miktarının artması, önemli sağlık sorunları oluşturabileceğini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.
Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksek olduğundan, kalp damar, şeker ile tansiyon hastaları olan kişilerin yağsız veya az yağlı etleri tercih etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kurban etleri sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketilmelidir. Ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı hastalıkların bu şekilde yenilmesiyle bulaşmaktadır. Bayramlarda et tüketirken diğer besin grupları olan süt, yoğurt, ayran, peynir, ekmek, bulgur, pirinç, sebze ve meyve grupları da tüketmeye özen gösterilmelidir."

İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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