Kurban Bayramı'nda hijyen ve sağlık koşulları uyarısı

Burdur
Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, Kurban Bayramı'nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin verilmesinin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu bildirdi.
Aygören, yaptığı açıklamada, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda akciğer ve karaciğere yerleşerek hayvanlardan insanlara geçebilen kist hidatik hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Kesilen hayvanların, hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılmasıyla hastalığın yayıldığına dikkati çeken Aygören, şunları kaydetti:
"Uygun olmayan koşullarda kesilen kurbanlardan arta kalan iç organların köpek ve benzeri hayvanlar tarafından yenmesi sonucu kist hidatik hastalığı oluşabilmektedir. Kestikleri kurbanın iç organlarında kiste rastlayan vatandaşlarımızın kesinlikle bu sakatatları yememeleri ve bu organların diğer hayvanlar tarafından da tüketilmesine engel olmak için derin bir çukur kazarak toprağa gömmeleri gerekmektedir. Vatandaşımız kurban keserken yaralanması durumunda temiz bir bezle kanamanın durdurulması, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gereklidir. Evde kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışmamalıdır."
Aygören, kurban etlerinin tüketilmesi ve sağlıklı beslenme konusunda da uyarılarda bulunarak "Yüksek tansiyon, şeker, kolesterol, kalp-damar gibi rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın et tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu tür rahatsızlıkları olan hastalar, yağlı etler yerine az yağlı veya yağsız etleri aşırıya kaçmadan tüketmeye, bayram süresince fiziksel aktivite, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeli." ifadelerini kullandı.