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Kurban Bayramı'nda indirim panayırı

(Kurumsal Haber)KURBAN Bayramı boyunca sürecek olan 4'üncü 'İndirim Panayırı Günleri' Venezia Mega Outlet'te dün başladı.

10.08.2019 10:23 Kurban Bayramı'nda indirim panayırı
(Kurumsal Haber)

KURBAN Bayramı boyunca sürecek olan 4'üncü 'İndirim Panayırı Günleri' Venezia Mega Outlet'te dün başladı. Alışveriş merkezi tarafından yapılan açıklamada, indirim panayırının 18 Ağustos Pazar gününe kadar metro katında devam edeceği belirtildi.

Venezia Mega Outlet, bayram tatili boyunca 'İndirim Panayırı Günleri' ile ziyaretçilerine daha uygun fiyatlı ürünleri sunduğunu duyurdu. Yeni ürünlere yer açmak ve ekonomiyi hareketlendirmek için ürünlerini maliyetinin altında fiyatlarla indirim süresince satışa sunduğunu açıklayan alışveriş merkezi misafirlerini bekliyor.

AVM içerisindeki birçok markanın yanı sıra Çarşı Pazar katındaki esnafın da katıldığı İndirim Panayırı, on gün boyunca sürecek.



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Kaynak: DHA

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