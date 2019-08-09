Kurban Bayramı'nda maden suyu tüketimi önemli!

Bu yıl Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine denk gelmesiyle yoğun miktarda tüketilen et,yaşanması muhtemel mide sorunlarına yol açabilir.

Her dönem olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da yeterli ve dengeli beslenmek önemli… Özellikle Kurban Bayramı'nda yoğun et tüketiminin yanı sıra çeşitli tatlılar,sindirim sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Yaşanabilecek sindirim sorunlara karşı maden suyu tüketimi ise şart.

Sağlık dostu maden suyu…

Kurban Bayramı'nın sıcaklarla birleşmesiyle vücudun en çok mineral ve vitamin kaybettiğini söyleyen Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, maden suyunun içerdiği zengin mineraller ve sindirime yardımcı olma özellikleriyle Kurban Bayramı için ideal bir içecek olduğunu kaydetti. Sindirimi zor et yemeklerinin yanında ya da sonrasında tercihe göre maden suyunun içine bir dilim limon ya da bir parça nane koyulabileceğini söyleyen Demirel, piyasada bulunan birçok maden suyunun minerallerinin farklı olduğunu söyledi. Bu farkındalıkla Avşar Maden Suyu'nun içeriğindeki 3.297,4 mg/lt mineral madde ile 'Zengin Mineralli Su' olarak tanımladığının altını çizen Demirel, "Mineral içeriğinde 2.300 mg/lt Bikarbonat, 756,3 mg/lt Sodyum, 80,1 mg/ lt Klorür, 53,8 mg/lt Kalsiyum bulunmakla birlikte, içerdiği 96,3 mg/lt Potasyum ülkemizde üretilen maden sularının içinde en yüksek değerlerden biridir. Potasyum vücudun sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması açasından majör öneme sahiptir" dedi.