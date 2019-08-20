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Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

KURBAN Bayramı'nı yakınlarıyla ülkelerinde geçirmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

20.08.2019 11:57 Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
KURBAN Bayramı'nı yakınlarıyla ülkelerinde geçirmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde oturan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek üzere 22 Temmuz gününden itibaren Reyhanlı Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'ye geçti. 9 Ağustos günü sona eren çıkışlardan sonra bayram ziyaretine gidenler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkeye dönmeye başladı. Gümrük muhafaza memurları tarafından gerekli belgeleri incelenen Suriyelilerin Cilvegözü'nden girişleri 31 Aralık gününe kadar sürecek. Suriyelilerin gelirken de beraberlerinde çeşitli hediyelik eşyaları da getirdi.



Kurban Bayramı, Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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