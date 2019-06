Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

Kurban Bayramı; Hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Ülkemizde kutlanan iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı, çalışanlara her yıl uzun bir tatil fırsatı sunar. Bu yüzden üzerine planlar yapılan bayram tatili merak edilip araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Kurban Bayramı arifesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Ya da yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanıp yine 9 güne uzatabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NEDİR? NE ZAMAN KUTLANIR?

Kurban Bayramı, İslam aleminde Hicri takvimin Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyam-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam aleminin her yıl Mekke'de hac ibadetini ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasının yanı sıra resmi tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.