Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında?

Kurban Bayramı tarihi, her sene olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar, 2019 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında ve tatil kaç gün olacak şeklinde internette aramalar yapılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Peki Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Kurban Bayramı arifesi 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Ya da yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanıp yine 9 güne uzatabilirsiniz.