Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün? (Resmi tatiller takvimi 2019)

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor şu sıralar vatandaşların en çok merak ettiği konu. Senenin ikinci dini bayramına yaklaşık bir ay kaldı. Hem tatil planları yapan hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler Kurban Bayramı tarihi araştırıyorlar. Özellikle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, bir gelişme var mı şeklinde aramalar yoğun şekilde devam ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019'da Kurban Bayramı, 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında kutlanacak. Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi günü. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi 2.Gün

13 Ağustos 2019 Salı 3.Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba 4.Gün

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

2019 yılı itibariyle iki ulusal bayram, bir dini bayram olmak üzere 4 resmi tatili geride bıraktık. İlerleyen günlerde değerlendirebileceğimiz resmi tatiller ise şöyle;

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı