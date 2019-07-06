Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi nedir? İşte 2019 resmi tatiller takvimi

Kurban Bayramı, her kesimden vatandaşın heyecanla beklediği bir dönem. 2019 Kurban Bayramı'nı yaklaşık bir ay sonra kutlayacağız. 2019 resmi tatiller takvimine göre bu sene Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlıyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi ve detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019'da Kurban Bayramı, 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında kutlanacak. Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi günü. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar 1.Gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi 2.Gün

13 Ağustos 2019 Salı 3.Gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba 4.Gün

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl, Kurban Bayramı arifesi, 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Cumartesi - Pazar günü hafta sonu tatili. Sonraki üç gün, 12-13-14 Ağustos Kurban Bayramı tatili. Sonraki hafta sonu ile birleştirilme kararı alınması halinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkar. Fakat Bakanlar Kurulu tarafında alınacak karar idari tatil olacak. Özel şirketlerde çalışanlar ise yıllık izinden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günü için kullanabilirler. Böylece bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı