Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019'da Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı tarihini kamuoyuna duyurdu. Şimdiden otel, pansiyon rezervasyonu planlayanlar '' Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Temmuz ayının ortalarını yaşarken vatandaşlar dini bayram tatil günlerine odaklanmış durumda. Aile ve akraba ziyaretlerini gerçekleştirecek olan bireyler tatil planlarına hız kazandırdı. İşte merak edilenler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Dini günler takvimi içerisinde yer alan Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Haberimizin devamında 2019 Kurban Bayramı tarihine ve tatil günlerine dair merak edilen detaylara erişebilirsiniz.

2019 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 9 GÜN MÜ OLACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması hakkında henüz net bir gelişme bulunmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı 2019 tatil günlerine ilişkin yeni gelişme açıklarsa haberimize eklenecektir.

KURBAN BAYRAMI'NIN İSLAMİYET'TE ÖNEMİ

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyam-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam aleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasının yanı sıra resmi tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir