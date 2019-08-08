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"Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz"

Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, herkes için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan Kurban Bayramı'nın en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

08.08.2019 13:50
Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, herkes için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan Kurban Bayramı'nın en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kıyak, yazılı açıklamasında, dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını bildirdi.
Bayramların, birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç ve coşkunun buluştuğu, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarının unutulup barışıldığı, kardeşçe kucaklaşıldığı çok özel günler olduğunu vurgulayan Kıyak, "Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, en güzel şekilde değerlendirmeli ve birbirimizi sevgiyle kucaklamalıyız." ifadelerini kullandı.
Kıyak, kesilen kurbanların insani duyguları derinleştirdiğini, merhamet duygularını harekete geçirip kendilerine ve çevrelerine karşı sorumluluklarının farkına varılmasını sağladığına değinerek, şunları kaydetti:
"İnsanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günlerde, başta yakınlarımız olmak üzere, kimsesizler, yaşlılar, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız ziyaret edilerek gönülleri alınmalı, yalnızlıkları hissettirilmemelidir. İnanıyorum ki bu bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak, kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kurban Bayramı, Recep Kıyak, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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