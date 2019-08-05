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Kurban Bayramı öncesi asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Seyrani Eğitim Kampüsü ve KYK çevresinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kurban Bayramı öncesinde mahallelerde eksik kalan yerlerin sıcak asfalt çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

05.08.2019 17:19 Kurban Bayramı öncesi asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Reşadiye, Harman ve İbrahimağa Mahallelerinde eksik olan yerlerin sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarına Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam ediyor.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develi Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz hummalı bir şekilde Kurban Bayramı hazırlıklarını devam ettiriyor. Geçen sene Belediye tarihinin rekor sıcak asfalt serimini yapmıştık. Bu sene de eksik kalan yerlerin sıcak asfalt serimini hız kesmeden devam ettiriyoruz. Kurban Bayramında büyük oranda artacak ilçemiz nüfusunun rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için bayramdan önce çalışmalarımızı tamamlayacağız. Develimize yakışır görünüm kazandırdığımız asfalt çalışmamız mahalle sakinlerinin de büyük memnuniyetini kazanmıştır. Özverili şekilde gece-gündüz demeden gayret gösteren personelimize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.


Develi Belediyesi, Kurban Bayramı, Reşadiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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