Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu satışlarında artış Derin dondurucu satışlarından esnafın büyük çoğunluğu memnunDENİZLİ - Denizli 'de beyaz eşya satıcısı ve spotçu esnafında Kurban Bayramının gelmesiyle özellikle derin dondurucu satışlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Vatandaşlar kurban etlerini saklamak için spotçuların yolunu tutarken, esnafın çoğunluğu ise satışlardan memnun olduklarını belirttiler. Denizli'de, Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar beyaz eşya dükkanlarına akın etti. Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi en çok satılan beyaz eşya ürünü arasında yer alan derin dondurucu vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Farklı model ve fiyatlarla vatandaşlara sunulan ürünlerin fiyatları ise hacmine ve markasına göre değişiklik gösteriyor. Derin dondurucu alacak vatandaşlar ise elektrik tasarrufu, hacmi ve garantisine dikkat ederek seçiyor. "6 ve 7 çekmecelilerde talep artışı var" Beyaz eşya satıcısı Ali Özdemir, "Her sene olduğu gibi bu sene de kurban bayramı dolayısıyla derin dondurucu satışlarımız bir üst seviyeye çıkmaya başladı. Haliyle bu da fiyatlara ve pazara yansıdı. Çekmeceli dondurucuların kullanımı daha rahat olduğu için genelde 6 ve 7 çekmecelilerde talep artışı var bu sene. Geçen seneye oranla bu sene no-frost bölümünde artış var. Yüzde 10 kadar bir artış var. Diğer dondurucular da stabil olarak aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu. "Derin dondurucular bin 650 lira ile 2 bin 200 lira arası" Beyaz eşya satıcısı Ali Özdemir derin dondurucu fiyatlarının bin 650 liradan başlayıp 2 bin 200 liraya kadar yükseldiğini ve her bütçeye uygun çeşitlerin olduğunu dile getirdi. Çetin, "Derin dondurucuların yüksek talepten dolayı tamamının satıldığını belirten işletme sahibi Süleyman Küçük, "Kurban bayramı nedeniyle derin dondurucu satışlarımız çok yoğun, şu anda da elimizde hiç kalmadı. Fiyatlarımız uygun, ekonomik garantili ürünler ama elimizde hiç kalmadı" dedi. "İnsanların alım gücü biraz daha azaldı" Diğer beyaz eşya satıcılarının aksine derin dondurucuya olan talepte değişiklik olmadığını bildiren Emre, "Geçen sene ve ondan önceki senelere nazaran biraz daha düşüşler var. İnsanların alım gücü biraz daha azaldı. Yani ayda 3-4 tane derin dondurucu satıyorsak, geçtiğimiz bir iki hafta içerisinde bu günde bir tane oldu. Önümüzdeki hafta içerisinde belki biraz daha artışlar olur. Ama çok bir beklenti içerisinde biz değiliz" ifadelerinde bulundu. "En önemli özellik elektrik tasarrufu"Tüketiciler için derin dondurucuda önemli olan özelliklerin başında gelen elektrik tasarrufu oldu. Kazım Özçelik isimli vatandaş derin dondurucu alırken, soğutucu haznesinin genişliği ve evin içerisinde fazla yer kaplamamasına dikkat ettiklerini kaydetti. Selma Hışır isimli vatandaş da ürün alırken önce enerji tasarrufunu dikkate aldığını kaydederek, "Her zaman dışarı gidip almaktansa kışın kışlığımı kıştan, yazlığımı yazdan hazırlamayı daha çok severim. İlk önce elektrik tasarrufuna ikinci olarak buzlanma var mı yok mu ona bakarım" dedi.