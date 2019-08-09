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Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi

İstanbul genelinde birçok noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

09.08.2019 17:08 Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi
İstanbul genelinde birçok noktada bayram öncesi huzur ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda helikopter ile havadan denetim de yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri tarafından İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi çeşitli noktalarda eş zamanlı olarak trafik denetimi yapıldı. Denetimlere çok sayıda ekip katılırken, helikopter ile havadan denetimler de gerçekleştirildi. Tem Otoyolu ve Çamlıca Gişeler üzerinde gezen helikopter sürücüleri denetledi. Şerit ihlalleri ve trafikte uygunsuz şekilde seyreden araçlar için ise karadaki polis ekiplerine bilgi verildi. - İSTANBUL

Kurban Bayramı, İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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