Kurban Bayramı öncesi hayvansal hastalıklara dikkat Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: "Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90'dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır"ANKARA - Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90'dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır" dedi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü münasebetiyle basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvanlardan insanlara geçen ve ülkemizde görülmeye devam eden; Burusella, Kuduz, Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Şarbon başta olmak üzere insan sağlığını cidden tehdit eden ve ölüme kadar uzanan bu hayvansal hastalıklar hakkında bilgi verildi.Fransa'da kuduz bir köpek tarafından ısırılan 9 yaşındaki Joseph'in ölümü beklerken, Louis Pasteur tarafından bulunan aşının uygulayarak Joseph'in hayatını kurtardığını belirten, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "6 Temmuz 1885 yılında kuduz aşısının başarı ile kullandığı bu güne ithafen bu tarih zoonotik hastalıklara dikkat çekmek ve bilinçli olmayı teşvik etmek için Dünya Zoonoz Günü olarak anılıp kutlanmaktadır" diye konuştu."Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90 dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır"Yapılan araştırmalarda dünya üzerinde her yıl 2 milyar vaka olduğu ve 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğünü dile getiren Başkan Eroğlu, "İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'i hayvansal kökenlidir. Bunlar arasında Kuş Gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, BSE, SARS, MERS, Ebola, Nipah Virüsü, Batı Nil Virüsünün sebep olduğu hastalıklar sayılabilir. Yeni oluşan patojenlerin yüzde 75'i hayvanlardan insanlara geçmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90'dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Her yıl 5 yeni insan hastalığı ortaya çıkmaktadır ve bunun 3'ü hayvan orijinlidir. Dünyada biyoterörizm amacıyla kullanılan hastalık etkenlerinin yüzde 70'ten fazlası hayvansal kökenlidir" ifadelerini kullandı."Sağlık Bakanlığı'nın tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26'sının hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar"Ülkemizde ve Dünyada, Sağlık Bakanlığı'nın tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26'sının hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Ülkemizde halen en çok rastlanan zoonotik hastalıklar olarak Brusella (Malta humması), Şarbon, Salmonellozis, Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Kuduz hastalığı sayılabilir. Bakteriyel ve viral zoonozların yanında paraziterler de vardır. Bunlar arasında en yaygın olanı halk deyimiyle kist hastalığıdır" şeklinde konuştu."Veteriner hekimlik, hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarıyla aynı anda çalışan tek meslek grubudur"Veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasının gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Veteriner hekimlik, hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarıyla aynı anda çalışan tek meslek grubudur. Veteriner hekimler, hayvanlardan kaynaklanan hastalıkların tespiti, önlenmesi ve kontrolünde çok önemli bir rol üstlenerek, toplum sağlığını koruyan meslek mensuplarıdır" değerlendirmesini yaptı.Veteriner hekimliğinin bir otorite altında toplanması gerektiğini belirten Eroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Veteriner hekimliği Avrupa Birliği başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde bağımsız bir veteriner otoritesi tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde ise maalesef bu anlamda bir veteriner otoritesi bulunmamaktadır. Mevcut organizasyon bütüncül olmayan parçalı, yetki ve sorumluluk kargaşası oluşturan bir durumdadır. Bu organizasyonla her yönü ile etkin, ileri bir veteriner hekimlik uygulaması mümkün değildir. Güçlü bir veteriner hekimliği teşkilatının oluşturulması ve yetkili kılınması halk sağlığı ve gıda güvenliliğinin de teminatı olacak, bu otorite ile sağlıklı nesiller hedefine ulaşılabilecektir."Hayvancılık için tarım değil, tarım için hayvancılık modeli"Hayvancılığın gelişmiş olduğu ülkelerde tarımın mevcut hayvan varlığına ve hayvansal üretim hedeflerine göre planlanmakta olduğunu hatırlatan Eroğlu,şunları kaydetti: "Tüm dünyada hayvancılık sektörü yönetimsel olarak veteriner hizmetleri merkezlidir. Yine gelişmiş ülkelerde tarım politikaları hayvancılık sektörüne göre planlanırken, yıllarca hayvancılık için tarım değil, tarım için hayvancılık modeli ve politikalarının tercihi ülkemizi hayvan ithal eden ülke konumuna sürüklemiştir."