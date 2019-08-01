Kurban bayramı öncesi, kredi kullanma oranlarında rekor artış

İNTERNETTE EN ÇOK ARAMA KREDİ KULLANIMI ÜZERİNE YAPILIYOR

Merkez Bankası, 25 Temmuz'da gerçekleşen Para Politikaları Toplantısında politika faizini 425 baz puan düşürerek %19,75'e çekti. Enflasyondaki düşüş eğilimiyle birlikte finansal koşulların kısmen iyileşmeye başladığını öngören Merkez Bankası, küresel ekonominin zayıflaması ve gelişmiş ülkelerdeki olası genişleyici para politikası adımları beklentisiyle birlikte ciddi bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Ekonomideki birçok dinamiği yakından etkileyecek bu indirim sonrasında piyasaların tepkisi merak edilirken, faiz indirimi beklentisiyle son haftalarda düşüş eğilimine girmiş olan kredi faiz oranları aşağı yönlü hareketine devam etti. Bankaların tüketici kredisi faiz oranları, son dönemde ortalama 50 baz puan düşürülerek %1,50-%1,70 seviyelerine indi. Kredi faizlerinde yaşanan bu düşüşle birlikte tüketicilerin kredi talepleri de artmaya başladı. Kredilerin internet ortamındaki aranma hacmi son bir aylık döneme göre %63 artış gösterdi.

GEÇTİĞİMİZ ÜÇ AYLA KARŞILAŞTIRINCA TÜKETİCİ NE KADAR KÂRDA?

Kredi faiz oranlarının düşmesi tüketicilere daha uygun koşullarda nakit bulma kolaylığı sağlıyor. Bankaların son dönemdeki faiz oranlarını karşılaştırdığımızda birçok bankadan kredi almak önceki döneme göre bugün daha kârlı. En çok tercih edilen kredi vade ve tutarı olan 36 ay vadeli 15.000 TL kredide, faiz indirimi öncesi döneme göre tüketiciler ortalama 3.000 TL daha az geri ödeme yapacak. Aynı tutar ve vadede aylık taksit tutarları da ortalama 100 TL düşmüş durumda. Mart ayında tüketici kredilerinde maksimum vadenin 60 aya çıkarılmasıyla birlikte tüketiciler daha az aylık taksitle kredi alabilmeye başlamıştı. Özellikle 60 ay vadede kredi faiz oranları diğer vadelere göre nispeten daha düşük durumda.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA FIRSATI

Kredi faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte tüketiciler nispeten daha yüksek faiz oranlarından çekmiş olduğu kredileri tekrar yapılandırma yoluna gitme şansını yakalıyor. Hangikredi'nin CEO'su Oray Durmazoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Kredilerde yaşanan faiz indirimiyle birlikte tüketicilerin kredi taleplerinde de ciddi bir artış görüyoruz. Bunun yanında özellikle faizlerin daha yüksek olduğu dönemde kredi çekmiş müşterilerimiz faiz indirimiyle birlikte refinansman/yeniden yapılandırma şansı yakalıyor. Tüketicilerimiz mevcut bankalarıyla ya da farklı bankalarla vade ve faiz oranlarını değiştirerek daha uygun koşullarda ödemelerine devam edebiliyor. Vatandaşın ihtiyaçlarına en uygun ve hızlı karar verebilmesinin temel yolu en kıymetli şey olan zamanı iyi değerlendirmek. Dolayısıyla vatandaşın ihtiyacınayönelikbankalar arasında karşılaştırmalı olarak en doğru faiz oranı, ihtiyacınıza en doğru cevap verecek ve hızlı karar vermenizi sağlayacak online hizmetleri sunarak, bu konuda kredi almak isteyenlere bir anlamda güvenli bir asistanlık hizmeti veriyoruz diyebilirim. Kredi hesaplama işleminden sonra başvuru yapmak isteyenler öncelikli olarak kredi faiz oranları, kredi masrafları, kredi sigorta ücreti ve kredi maliyeti gibi koşullara bakarlar ki bu doğru bir yöntemdir, ancak bir kredinin sizin için en uygun kredi olması, sizin alacağınız kredi tutarını değiştirmeyebilir. Bu noktada dijital olarak vatandaşa sağlanacak doğru ve güvenilirbilgilendirme ve bankalardan kişisel hızlı geri dönüşsağlayarak hayatı kolaylaştırırken en doğru çözümü de sunmaktanmemnuniyet duyuyoruz"

RAMAZAN BAYRAMI'NA GÖRE BU BAYRAM FAİZ ORANLARI DAHA DÜŞÜK!

Bir ihtiyaç kredisi ürünü olan bayram kredisinde de geçen bayrama göre daha avantajlı faiz oranları söz konusu. Bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesiyle bayrama özel hazırlanan ve daha avantajlı faiz oranlarına sahip olan bayram kredileri de daha düşük oranlarla sunulmaya başlandı. Tüketicilerin bayramda artan ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini hedefleyen bayram kredileri Ramazan Bayramı ile karşılaştırınca şu an daha avantajlı.