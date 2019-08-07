Haberler» Dünya» Haber

Kurban bayramı öncesi satır talebini karşılayabilmek için 40 derecede 12 saat çalışan demir ustası

Demirci ustası Okaçar, kurban bayramının yaklaşması nedeniyle satır talebini karşılamak için Çukurova'nın 40 dereceyi bulan sıcağında ilerlemiş yaşına rağmen günde 12 saat çalışıyor

07.08.2019 15:27 Kurban bayramı öncesi satır talebini karşılayabilmek için 40 derecede 12 saat çalışan demir ustası
Son demirci ustalarından İsmail Okaçar, babasından devraldığı atölyede geleneksel yöntemlerle demircilik yapmaya devam ediyor. Osmaniye'de küçük sanayi sitesindeki atölyesinde yarım asrı aşkın süredir bilek gücüyle demire şekil veren İsmail Usta'nın bugünlerde işleri oldukça yoğun.

Demirci ustası Okaçar, Müslümanlarca kutsal iki bayramdan biri olan kurban bayramının yaklaşması nedeniyle satır talebini karşılamak için Çukurova'nın 40 dereceyi bulan sıcağında ilerlemiş yaşına rağmen günde 12 saat çalışmak zorunda.
Euronews.com'da Görüntüle

İsmail Usta, Osmaniye, Çukurova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:12   Boris Johnson'ın Brüksel muhabirliği yıllarını eski meslektaşları anlattı: Manipülasyona eğilimli
17:12   Savunma Bakanlığı: Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD ile 'ortak operasyon merkezi' kuruluyor
17:09   KKTC'de ecza deposunda tarihi geçmiş 90 kamyon ilaç bulundu
16:49   Tarihin en büyük doping operasyonunda 234 tutuklama
16:49   Taliban'dan seçimlere karşı şiddet çağrısı
16:49   Pakistan'dan Keşmir'e müdahale mesajı
16:49   Kabil'de intihar saldırısı: 14 ölü, 145 yaralı