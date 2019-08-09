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Kurban Bayramı öncesinde Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı yaptı.

09.08.2019 15:10
Kurban Bayramı öncesinde Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, bayram öncesinde vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Soylu, "Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmaktır ne olursunuz bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin. Haydi Bismillah" sözlerini kullandı. Soylu paylaşımında bir de, "Siz de kemerinizi takarken videonuzu çekip #KemerinSesGetirsin etiketiyle paylaşın scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanma şansı yakalayın" yazdı.
(İHA)
Kurban Bayramı öncesinde Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Süleyman Soylu, Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: İHA

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