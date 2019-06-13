Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı hem dini hem de tatil imkanı sağlaması açısında her sene heyecanla beklenir. İslamın şartlarında biri olan Hac farz ibadetinin de ifa edildiği bu dönem, aynı zamanda çalışanlar için uzun bir tatil zamanı anlamına gelir. Bu yüzden Kurban Bayramı tarihine göre rezervasyonlar yapılmaya başlanır, planlar yapılır. Bu sene Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarmak mümkün. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, tarihi nedir, hangi günlere denk geliyor?

2019 KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

2019 resmi tatillere göre yılın ikinci en uzun tatili Kurban Bayramı. Çalışanların da özellikle yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle tercih ettiği Kurban Bayramı, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat sadece 2 gün izin kullanarak 2019 Kurban Bayramı'nı da 9 güne çıkarmak mümkün.

Kurban Bayramı 10 Ağustos Pazar günü başlıyor ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Bayramı takip eden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri için izin alırsanız Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarabilirsiniz. 2019 Kurban Bayramı tarihi şöyle;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi tatil, devlet tarafından belirlenmiş ve dini, milli, kültürel öneme sahip günler için ilan edilmiş tatil günleridir. Resmi tatil, özel ve kamu sektörü olsun herkes için geçerlidir. İdari tatil ise sadece kamuda çalışanlar için çalışma günlerinin de bir karar ile tatil edilmesi demektir. Ve sadece kamu görevlilerini kapsar.

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı