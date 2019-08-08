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Kurban Bayramı tatili "sıcak" geçecek

Kurban Bayramı tatili süresince Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın sıcak havanın etkisinde kalacağı, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

08.08.2019 16:12 Kurban Bayramı tatili
Kurban Bayramı tatili süresince Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın sıcak havanın etkisinde kalacağı, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kurban Bayramı süresince il merkezlerinde en yüksek hava sıcaklıklarının Kayseri'de 31-34, Kırşehir'de 31-32, Nevşehir'de 29-30, Sivas'ta 31-35 ve Yozgat'ta 28-30 dereceler civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın ise kuzeyli, ilerleyen günlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bayramın birinci günü Yozgat ve Sivas çevrelerinde zaman zaman kuvvetli, saatte 30-50 kilometre eseceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı, Kayseri, Yozgat, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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