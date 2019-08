İçişleri Bakanlığından, Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde meydana gelen 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasında 50 can kaybının yas¸andığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramında vatandas¸ların huzur ve gu¨ven ic¸erisinde seyahat etmelerini sagˆlamak, bas¸ta otobu¨s kazaları ve kaza kara noktalarında yas¸anan can kayıplarını o¨nlemek, karayolu trafik akıs¸ını sagˆlamak amacıyla 9-15 Agˆustos'ta 7 gu¨n su¨reyle yoğun tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Mustafa Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, emniyet genel mu¨du¨r yardımcıları ve daire bas¸kanlarının bayram su¨resince trafigˆin yogˆunlas¸tığı merkezler bas¸ta olmak u¨zere sahaya indiği kaydedilen açıklamada, 116 bin 236 trafik personeli ile otobu¨slerde yolcu olarak denetim yapan 560 personelin görevlendirildiği kaydedildi. 56 polis bas¸mu¨fettis¸i/jandarma mu¨fettis¸inin de söz konusu tedbirleri denetlemek üzere 24 saat esasına go¨re görev yaptığı belirtildi.

Bayram tatilindeki can kayıplarında azalma

Açıklamada, çocukların aileleri u¨zerindeki yaptırım etkisini kullanarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Su¨ru¨cu¨ye Kırmızı Du¨du¨k" ve "Hayatı Korumak I·c¸in Kemerin Ses Getirsin" kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"10-14 Agˆustos 2019 tarihleri arasındaki 5 gu¨nlu¨k Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde meydana gelen 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasında 50 can kaybı yas¸anmıs¸tır. Son 10 yılda motorlu arac¸ sayısındaki yüzde 61 artıs¸ ve trafik yu¨ku¨ne ragˆmen, aynı do¨nemdeki bayram tatillerinde bir gu¨ne du¨s¸en can kaybı 15 du¨zeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 du¨zeyine inmis¸tir. 2018 yılına go¨re ise 39 kişi azalmıs¸tır. Tespit ettigˆimiz ve tedbir aldıgˆımız 18 ildeki 20 kaza kara noktası ile s¸ehirlerarası yolcu tas¸ımacılıgˆı yapan otobu¨slerde o¨lu¨mlu¨ trafik kazası meydana gelmemis¸tir."

Seyahat edeceklere uyarılar

Bayram tatilini izleyen 17-18 Agˆustos 2019 cumartesi ve pazar gu¨nlerinde karayolu gu¨zergahlarında as¸ırı yogˆunluk olabilecegˆinin o¨ngo¨ru¨ldu¨gˆu¨ belirtilen açıklamada, vatandas¸ların bayram sonu sevincinin hu¨zne do¨nu¨s¸memesi ve can kayıplarının yas¸anmaması ic¸in bazı uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşlardan, do¨nu¨s¸ ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yogˆunlugˆunun artacagˆı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, yorgun ve uykusuz arac¸ kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri istendi.

Seyir hızının azaldıgˆı veya durdugˆu kesimlerden hemen sonra kaybettikleri zamanı telafi etmek ic¸in su¨rat yapmamaları, as¸ırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz arac¸ kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis giris¸lerinde yol u¨zerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşlara, otobu¨sler dahil araca bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmaları uyarısı yapıldı.

Sürücülerin, "Kırmızı Du¨du¨k" ve "Emniyet Kemerin Ses Getirsin" kampanyası c¸erc¸evesinde, as¸ırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusunda c¸ocuklarının ve "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" bilinciyle, trafik gu¨venligˆinin sagˆlanmasına yo¨nelik tüm uyarıları dikkate almaları istendi.

Kaynak: AA