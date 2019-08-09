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Kurban Bayramına doğru

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, bayram öncesi trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

09.08.2019 16:04 Kurban Bayramına doğru
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, bayram öncesi trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kayseri- Sivas kara yolunda uygulama yapan trafik ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Akif Pektaş, sürücülerin bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetine katıldığını belirten Paktaş, "Trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarılarda bulunduk. Bakanlığımızın gönderdiği broşürleri sürücülerimize dağıttık. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyoruz." dedi.

Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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