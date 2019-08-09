Haberler» Güncel» Haber

Kurban Bayramına Doğru

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Tarım ve Orman İlçe Müdür Tuncay İnanç Belediye Hayvan Satış Pazarını ziyaret etti.

09.08.2019 18:00 Kurban Bayramına Doğru
Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Tarım ve Orman İlçe Müdür Tuncay İnanç Belediye Hayvan Satış Pazarını ziyaret etti.
Çelik ve beraberindekiler, üreticiler ile bir süre sohbet etti.
Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Hayvan pazarında bayram öncesi doluluk oranı çok yüksek. Hayvancılığın ilçemizde eski günlerine dönebilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki yıl yeni hayvan pazarımızın ve kesimhanemizin hizmete girmesiyle besicimizden esnafımıza bir çok kesim rahatlayacak." dedi.

Zeki Şimşek, Fatih Çelik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:30   Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
19:30   İzmir'de fabrika yangını
19:30   ATO Meclis Üyesi Erol son yolculuğuna uğurlandı
19:28   Orman yangını - Vali Yakup Canbolat
19:26   HDP, ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı
19:25   Alışverişte kaybolan Şevval'i zabıta buldu
19:25   Azez'i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı