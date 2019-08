Kurban Bayramına doğru

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Sekmen, mesajında, bayramların manevi lezzet ve hazzın doruklara ulaştığı zaman dilimlerinden olduğunu belirtti.Kurban kesmenin sadece bir ibadet olmadığını bildiren Sekmen, şunları kaydetti:"Kurban kaynaştırır, paylaştırır ve zenginle fakiri kucaklaştırır. Kurban birliktir, beraberliktir, bir araya gelmektir, bayramla hasıl olan manevi huzura hissedar olabilmektir. Kurban, peygamberden bize mübarek bir mirastır. Hz. İbrahim'den sadakat, Hz. İsmail'den teslimiyet dersidir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da muhabbete giden yol olmaya çalışalım. Kırgınlıkları, küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakıp gönül kapılarımızı ardına kadar açık tutalım. Can olalım, canan olalım, bayramla huzur bulalım. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın İslam coğrafyasının huzur ve selametine vesile olmasını niyaz ederek, kıymetli hemşehrilerime esenlikler diliyorum."Aziziye Belediye Başkanı Orhan, bayramların huzur ve sükunetin hakim olduğu, kardeşlik duygularının en üst seviyeye ulaştığı en önemli zamanlar olduğunu bildirdi.İslam dininin toplumun her kesimini düşünen ve kapsayıcı bir özellik ifa ettiğini anlatan Orhan, şöyle devam etti:"Mübarek Kurban Bayramı bunun en iyi örneklerinden bir tanesidir. Yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı, kardeşlik duygularının pekiştiği ve bu sayede birlik olma durumunun en güzel haliyle ortaya çıktığını görüyoruz. Bayramlar her türlü insani duyguların yeşerdiği anlardır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramın başka ülkemiz olmak üzere, Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını, yakın coğrafyamız ve dünya üzerinde yaşanan acıların sona ermesini, Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."Palandöken Belediye Başkanı Sunar ise kurban ibadetinin paylaşmak açısından anlamlı olduğunu aktardı.Bayramların birliği ve kardeşliği pekiştiren manevi vesile olduğunu vurgulayan Sunar, şehit yakınları başta olmak üzere tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.