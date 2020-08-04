KURBAN BAYRAMINDA HATIRLANAN MESLEK; ÇARKÇILIK

MERSİN'in Silifke ilçesinde çarkçı ustası Durhasan Kara, 40 yıldır ata mesleğini icra edip, seyyar çarkçılık yaparak kör bıçakları bileyerek ailesinin geçimini sağlıyor.

Her yıl Kurban Bayramı öncesi ve sonrası vatandaşların uğrak adresi olan seyyar çarkçı Durhasan Kara'nın tezgahı yıllardır ailesinin ekmek kapısı görevini üstleniyor, Evlerinde bulunan bıçakları ve satırları bilemek isteyenler ilçede bulunan Taşköprü civarındaki çarkçı Durhasan Kara'ya gelerek işlerini hallettiriyor.40 senedir ata mesleğini icra etmeye çalışan Durasan Kara, mesleğini çok sevdiğini ve çarkçılığın önemli bir değer olduğunu söyledi.

MESLEK YOK OLMAYA BAŞLADI

Sanayileşmeyle birlikte çarkçılık mesleğinin geri planda kaldığını kaydeden Durhasan Kara, mesleğin ustaları olarak yeni çarkçılar yetiştirmekte zorlandıklarını çünkü çırak bulamadıklarını söyledi. Bıçakların tanesini 3 liradan bilediğini kaydeden Kara, yıllardır geçimini bu melekten sağladığını ve ölene kadar bu işi yapcağını belirtti. İnsanların son zamanlarda eskiyen bıçakları biletmek yerine yenisini aldığına dikkat çeken Kara, "Oysaki sağlam yapılan bıçakları 40 yıldır bileyliyorum ve kullanılıyor. Atmalarına gerek yok. Eskiyen her bıçak bizim elimizden geçince yeniden hayata döner" dedi.