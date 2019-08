Kurban Bayramında sağlıklı beslenme önerileri

Bayramın yaklaşmasıyla beraber evlerde bayram sofraları için hazırlıklar da yavaş yavaş başlıyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde etle hazırlanmış menüler özellikle sıcakların iyiden iyiye kendini hissettirdiği bugünlerde sağlık açısından doğru tercih olmayabilir. Ayrıca, akrabalara yapılan ziyaretlerde ikramları geri çevirmek ayıp olur düşüncesiyle etin üzerine yenilen şerbetli ağır tatlılarda aşırıya kaçmak reflü ve hazımsızlıktan yüksek tansiyona, diyabetten kalp-damar hastalıklarına ve kilo alımına dek bir çok şikayete yol açabilir. Herhangi bir rahatsızlık yaşamamak için eti sadece tüketirken değil, pişirirken de çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Büşra Oyman, sözlerine şöyle devam etti: "Yanlış uygulanan pişirme ve saklama yöntemleri sonucunda etlerde protein, vitamin ve mineral kayıpları oluşmaktadır. Etlerin yağda kavrulması ve kızartılması besin öğesi kayıplarının artmasına, fazla miktarda yağ tüketilmesine ve ileride sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilmektedir. Et eğer mangal yapılarak tüketilecek ise, eti zehire dönüştürmemek için pişirme kurallarına mutlaka uyulması gerekir. Öncelik olarak mangalda kullanılacak kısım yağlarından arındırılmalı çünkü yağın ateşe damladıktan sonra buharlaşarak ete ulaşması kanserojen bileşenlerin oluşmasına olanak sağlıyor. Kurbanlık etlerde ölüm sertliği oluşmaktadır. Bekletilmeden yenen etler sert olduğu için midede hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetlere neden olabilmekte, bu sebeple et en az 24 saat buzdolabında bekletilmeli ve ondan sonra tüketilmelidir."

Ayrıca, bayramda sebze meyve tüketiminin ihmal edildiğini söyleyen Oyman, "Etleri sebze ile pişirmeye, etin yanında taze yeşilliklerden oluşan bol salata tüketmeye dikkat edilirse sebzeler ete göre daha posalı ve tok tutucu özelliğe sahip olduğundan, bol sebze tüketerek doygunluğu sebzelerden sağlanabilir, et tüketimi bu şekilde azaltılabilir." dedi.

ŞERBETLİ TATLI YERİNE SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ

Kahvaltının yumurta, peynir, söğüş sebzeler, taze yeşillikler, tam tahıllı ekmek gibi az yağlı besinlerle yapılmasının dengeli beslenme açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Oyman, öğle ve akşam yemeğinde ise tatlı söz konusu olduğunda pek çok kişinin 'nasılsa bayram' diyerek diyeti rafa kaldırdığını, ikramları geri çevirmediğini belirtti. Özellikle de baklava başta olmak üzere şerbetli ve hamurlu tatlılarda ölçüyü kaçırmanın sağlığa zararlı olduğu kadar fazla kiloya neden olabileceğini; bu tatlılar yerine sütlaç, meyveli muhallebi gibi sütlü tatlıların tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.