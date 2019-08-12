Kurban en son hangi gün kesilir? Kurban keserken hangi dualar okunur?

Kurban Bayramı, İslam aleminde Hac ve kurban ibadeti nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Vatandaşlar, bu önemli görevi yerine getirirken eksiksiz yapmak istiyorlar. Dün sabah camiler bayram namazı nedeniyle doldu taştı. Bayramlaşma sonrasında herkes kurban kesim yerlerine gittiler. Bazı yerlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bugüne kalan kesimler oldu. Bu nedenle vatandaşlar en son hangi güne kadar kesebiliriz araştırmaya başladı. İşte diyanete göre kurban kesim zamanı...

KURBAN EN SON HANGİ GÜN KESİLİR?



Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Yani 13 Ağustos Salı günü akşamına kadar kurbanınızı kesebilirsiniz. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durulur ve üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denildikten sonra şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

Bu ayetlerden sonra,

"Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber" denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.