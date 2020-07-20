Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?

Kurban etinden nasıl yapılır diye düşünmenize gerek yok. Çünkü dana eti ve koyun eti için ayrı ayrı vereceğimiz tarifler, bayram coşkusuna lezzet katacak.

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
20.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:07

Kurban Bayramı coşkusuna lezzet katmak için özel kavurma tarifine sahipsiniz. Dana eti ve koyun eti için ayrı ayrı ele alınan tariflerle Kurban Bayramı'nda misafirlerinize ziyafet verebilirsiniz.

KOYUN ETİ - KAVURMA TARİFİ

Malzemeler: 1 kg koyun but 100 gr kuyruk yağı, karabiber, kekik, yeteri kadar tuz

Hazırlanışı: Kuyruk yağını ince ince doğrayın, tencerede yağını salana kadar kavurun. Tencereye kuşbaşı doğranmış butu alın. 1 saat boyunca kısık ateşte kendi suyunda pişirin. Ara ara tencerenin kapağı kapalı şekilde sallayın.Etlerin yer değiştirerek yağ ile temas etmesini sağlayın. Et pişince üzerine tuz ve kekik serpip servis eden Afiyet olsun.

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?

DANA ETİ KAVURMA TARİFİ

Malzemeler: 1 kg yağsız dana kuşbaşı, karabiber, kekik, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, tuz, pulbiber

Hazırlanışı: Kuşbaşı doğranmış eti tencereye alıp orta ateşte kendi suyunda haşlanmaya bırakın. Et suyunu çekince üzerine bir bardak su ekleyip haşlamaya devam edin. Haşlanan eti beklemeye alın. ayrı bir tencereye yağı koyun. Isınan yağa pulbiber, tuz, kekik ve karabiberi ekleyin. 5 dakika malzemeleri karıştırın. Yeterince karıştırdığınız malzemelerin üzerine haşlanmış etleri ilave edin. Etler kızarana kadar pişince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?

Etiketler: Kurban Bayramı, Kurban Bayramı, , Haber

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