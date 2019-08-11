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Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklar kesilirken bin 358 kişi kendini yaralayarak hastaneye koştu.

11.08.2019 18:36
Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklar kesilirken birçok vatandaş kendini yaralayarak hastaneye koştu. Bin 358 kişi kurban kesimi sırasındaki yaralanmalar nedeniyle hastaneye giderken bu vatandaşlardan 26'sı ameliyata alındı.

HASTANELER ACEMİ KASAPLARLA DOLDU TAŞTI

Kurban Bayramı'nın ilk gününde birçok vatandaş kurban keserek ibadetini yerine getirdi. İstanbul genelinde kurbanlıkları keserken yaralanan kasap ve vatandaşlar ise hastanelere koştu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre saat 16.00 itibariyle kent genelinde bin 358 kişi kurban kesimi sırasında yaşadıkları yaralanmalar nedeniyle kamu hastanelerine başvurdu. Bu vatandaşlardan 26'sının ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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