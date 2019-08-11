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Kurban keserken yaralananlar hastanelere koştu

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine koştu.

11.08.2019 11:43 Kurban keserken yaralananlar hastanelere koştu
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine koştu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban keserken vücudunun çeşitli yerlerini keserek yaralanan vatandaşlar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi'ne akın etti. Yaralanan vatandaşlar özel araçlarla hastaneye getirildi.

Kurban keserken hayvanın düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan Metin Çetin isimli bir vatandaş, "Kurbanı yere yatırdığımız sırada ayağımın üzerine geldi, ayağım arada ezildi. Ayağım taşla hayvan arasına sıkıştı. Daha sonra acile geldik, tahlilleri yaptırdık. Eklem yerinde kırık var. Ameliyat olacağım" dedi.

Tedavisi tamamlanan yaralılar hastaneden taburcu edildi. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

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