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Kurban kesim yerleri belirlendi

Çorlu'da Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri belirlendi.

10.08.2019 11:31 Kurban kesim yerleri belirlendi
Çorlu'da Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri belirlendi.

Çorlu Kaymakamlığı himayelerinde toplanan 2019 Yılı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban kesim noktaları duyurusuna göre Çorlu'da toplamda 28 noktada kurban kesilebilecek.

Komisyonda alınan kararlara göre; vatandaşlar küçükbaş hayvan için 7 farklı noktada kesim yapabilecekken, büyükbaş hayvanlar için ise 21 noktada kesimler gerçekleştirilebilecek. İşleyişinden Çorlu Müftülüğü'nün sorumlu olduğu kurban kesim noktaları ilçe merkezindeki muhtelif noktaların yanı sıra Şahpaz, Türkgücü, Önerler, Sarılar ve Seymen Mahallelerinde yer alacak. - TEKİRDAĞ

Kurban Bayramı, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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