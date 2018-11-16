Kurban Olmamaya Bakalım

Bugün ne yapılabilir ' Bugün Balık burcuna ilerleyen Ay kendimizi duygusal açıdan daha bağlı ancak bir yandan da hapsolmuş hissetmeye neden olabilir. Hangi konularda gözlerimizi kapatıyor ve körlük yaşıyor olabiliriz ' Biraz daha gerçekçi ve net olmaya bakalım. Kimi zaman elde olmayan nedenler yüzünden kayıp hissi yaşayabiliriz. Daha verici ve fedakar olabileceğimiz bir gündeyiz. Nelerden kaçınmalı ? Sabah
saatlerinde Mars ve Jüpiter
ile bağlantı kuran Ay fazla heyecanlı ve dikkatsiz olabileceğimizi anlatıyor. Böyle durumlarda ani kararlardan kaçınmak ve düşünmeden fazla cömert davranmamak yerinde olacak. Aynı zamanda inançlarımızla ilgili bir konuda sınırları aşıyor ve gereksiz bir heyecan içine giriyor olabiliriz. Fanatik olmamaya özen göstermeliyiz.