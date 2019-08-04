"Kurban" paylaşımı yapan Beren Saat, takipçisinin yorumuna sinirlendi

Son bir yıldır eşi Kenan Doğulu'dan boşanacağı haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu Beren Saat, 29 Temmuz'da beşinci evlilik yıl dönümünde paylaşım yapmamasıyla dikkat çekmişti. Başarılı oyuncu sessizliğini Lösemili çocuklara yapılacak bağış için bozdu.

"BU PAYLAŞIMI YAPTIĞINIZA İNANAMIYORUM"

Saat, Instagram hesabından Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e bağışı destekleyen bir paylaşım yaptı. Bir takipçisinin "Bu paylaşımı yaptığınıza inanamıyorum. Bir can gitsin, diğeri mi kurtulsun? Bu kadar saçma bir kampanyaya destek vermiş olmanız çevreci duruşunuzla çelişiyor sanki" yorumunu yaptı.

"ÖNCE OKUYALIM, ANLAYALIM LÜTFEN"

Saat, bu yorumu görünce, "Kurban kesimi bedelini lösemili çocukların tedavisine bağışlama sürecinin neresinde can gidiyor acaba? Önce okuyalım, anlayalım lütfen sevgiler" cevabını verdi.