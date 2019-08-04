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"Kurban" paylaşımı yapan Beren Saat, takipçisinin yorumuna sinirlendi

Ünlü oyuncu Beren Saat, Kurban Bayramı için LÖSEV'e bağış paylaşımı yaptı. Saat, bir takipçisinin yorumunu görünce sinirlendi.

04.08.2019 09:43

Son bir yıldır eşi Kenan Doğulu'dan boşanacağı haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu Beren Saat, 29 Temmuz'da beşinci evlilik yıl dönümünde paylaşım yapmamasıyla dikkat çekmişti. Başarılı oyuncu sessizliğini Lösemili çocuklara yapılacak bağış için bozdu.

"BU PAYLAŞIMI YAPTIĞINIZA İNANAMIYORUM"

Saat, Instagram hesabından Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e bağışı destekleyen bir paylaşım yaptı. Bir takipçisinin "Bu paylaşımı yaptığınıza inanamıyorum. Bir can gitsin, diğeri mi kurtulsun? Bu kadar saçma bir kampanyaya destek vermiş olmanız çevreci duruşunuzla çelişiyor sanki" yorumunu yaptı.

"ÖNCE OKUYALIM, ANLAYALIM LÜTFEN"

Saat, bu yorumu görünce, "Kurban kesimi bedelini lösemili çocukların tedavisine bağışlama sürecinin neresinde can gidiyor acaba? Önce okuyalım, anlayalım lütfen sevgiler" cevabını verdi.


Kurban Bayramı, Kenan Doğulu, Beren Saat, LÖSEV, Magazin

YORUMLAR (16)
NÖBETÇİ YORUMCU: mesele yardım değil. . ! topluma ''entel, dantel'' görünmek. . !
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KUZEYİN UŞAĞII: milyonlarca insan dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla ALLAH RIZASI için kurban ibadetini yerine getiriyor. . ALLAH kabul etsin. .
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CEHALET: Nasıl kurban bağışlarını Filistin e Somali ye yapın işinde olan dernekler varsa kız cağız lösev e de bağış yapın demiş ne kadar çok seviyorsunuz konuyu sakız gibi farklı yerlere sündürmeyi . . . .
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KIZGIN: Kimin ne yapacağı seni hiç ilgilendirmez sen kendini bu ülkenin din konusunda çok bilgili birisi olduğunu mu zannediyorsun çıkın artık insanların hayatından hayvanlarla ilgili keyfi festivaller yapanlara sesiniz hiç çıkmıyor neden acaba onlar can değil mi yoksa İSLAM dinine gelince borazan kesiliyorsunuz . . .
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HASAN: YAŞAMAK İÇİN ÖLDÜRÜYoRUZ, İNSAN BÖYE. . . . KİMSE BOŞA MASAL ANLATMASIN, yaşamak dışında öldürmekse başka şey. . .
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YARCAN: Bırakın bu imansızı.
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BUNLARIN AMACI BAŞKA..!: YILBAŞI ÇAMI VE HİNDİSİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA LÖSEV''E YA DA BAŞKA BİR YERE BAĞIŞ YAPANI GÖRMEDİM VE DUYMADIM. . ! BENCE BURADAKİ AMAÇ DİNİ KAVRAMLARI DEJENERE ETMEK. . !KURBAN KESMENİN VAHŞET OLDUĞUNU SÖYLEYENLER, YILBAŞI GECESİ KOCAMAN BİR HİNDİYİ ''LÜP'' EDİYORLAR. . ! ONLARIN DÜNYASINDA KOYUN, KEÇİ, İNEK MERHAMETE LAYIK CANLILAR OLARAK GÖRÜLÜRKEN, NEDENSE HİNDİ HİÇ AKILLARA HİÇ GELMİYOR. . !
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THANOS: yav arkadaş bilmem neyin ülkesinde balina kesiyolar festival için hayvan kesiyolar kutlamak için sesiniz cıkmıyor. Dini bir bayramda kurban kesip can gidiyor diyorlar.
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EDİTÖR OLMAK İSTİYORUM: Beren Saat kendisi de olayı pek anlamamış anlaşılan. Lösev kan kanseri hastası çocukların protein ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere et bağışında bulunur. Bu sebepledir ki LÖSEV''e kurban bağışı yaptığında kurban bağışlarsın ve evet bir hayvan kesilir bağışınızla. Burada bir can için bir canı öldürmek falan oraya girmeyeceğim lakin takipçisine sallayan Beren Saat önce kendi paylaştığı şeyin ne olduğunu öğrense güzel olurdu.
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SEN BU MANTIKLAR OLAMAZSIN: Konuşmak için konuşanları bilirmisin
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