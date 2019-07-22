Haberler» Güncel» Haber

Kurban pazarı 27 Temmuz'da açılıyor

Eskişehir'de kurban bayramı öncesi hayvan pazarı 27 Temmuz'da açılıyor.

22.07.2019 13:45 Kurban pazarı 27 Temmuz
Eskişehir'de kurban bayramı öncesi hayvan pazarı 27 Temmuz'da açılıyor.

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte açılacak hayvan pazarında bugün itibari ile satıcılara yer tahsisine başlandı. Sabah saatlerinde başlanan tahsise büyükbaş ve küçükbaş hayvan satıcıları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saatte yüzden fazla yer kiralandı. Yer kiralamak isteyen satıcıların 950 lira ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan hayvan pazarının yanı sıra mahalle aralarında satış yapmak isteyen üreticilere ise cezai işlemin uygulanacağı belirtildi. Üreticilerin pazara dişi hayvan sokabilmesi için ise veterinerden gebe olmadığına ve damızlık vasfı taşımadığına yönelik belge almaları gerekiyor. Hayvan pazarının, Kurban Bayramının 3'üncü günü olan 13 Ağustos akşam saatlerine kadar açık kalacağını öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Kurban Bayramı, Eskişehir, Sabah, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:30   Okul onarımları devam ediyor
14:30   Konyaspor, Erdon Daci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı
14:30   James Jeffrey Ankara'da
14:30   Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
14:29   Sakaryabaşı'nda dalgıçların çöp temizliği
14:29   Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes topraklara taşıyor
14:29   Başkan Erdoğan ve Bigalılar'dan Bosna Hersek'e ziyaret