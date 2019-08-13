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Kurban pazarında müşteri kapma kavgası: 2 yaralı

Kurban pazarında müşteri kapma kavgası: 2 yaralı Kurban pazarında sopalı kavga: 2 yaralıİSTANBUL - Kartal'da kurban pazarında iddiaya göre müşteri kapma nedeniyle çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

13.08.2019 11:11
Kurban pazarında müşteri kapma kavgası: 2 yaralı
Kurban pazarında müşteri kapma kavgası: 2 yaralı
Kurban pazarında sopalı kavga: 2 yaralı
İSTANBUL - Kartal'da kurban pazarında iddiaya göre müşteri kapma nedeniyle çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğeri olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Kartal Tugayyolu'ndaki kurban pazarında iddiaya göre müşteri kapma yarışı nedeniyle hayvan satıcıları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırıldı, diğeri ise ayakta tedavi edildi.
Yaşanan olay nedeniyle kurban pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayın büyümemesi için önlem aldı.
Kurban pazarında müşteri kapma kavgası: 2 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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