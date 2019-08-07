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Kurban pazarında sahte paralarla yakalandılar

ADANA'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarında piyasaya sürülmek istenen, 100'lük ve 200'lük sahte banknotlardan 16 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

07.08.2019 11:05 Kurban pazarında sahte paralarla yakalandılar
ADANA'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarında piyasaya sürülmek istenen, 100'lük ve 200'lük sahte banknotlardan 16 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde taksiyi durdurdu. Polis araçta bulunan 2 yolcuyu gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde aynı seri numaralarından oluşan 100'lük ve 200'lük sahte banknotlardan 13 bin 200 lira ele geçirdi.
Polisin diğer operasyonunda, ihbar üzerine durdurduğu otomobilde bulunan 2 şüphelinin üzerinde 3 bin 400 lira sahte para bulundu. Kurban pazarlarında piyasaya sürülmek istediği belirlenen sahte paralarla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Yeşilyurt Mahallesi, Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: DHA

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