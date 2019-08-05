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Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor

Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor Bu boğaların hepsi araba fiyatına satılıyor Hayvan pazarı havadan görüntülendiERZURUM - Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla birbiriyle yarışıyor.

05.08.2019 11:04
Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor
Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor
Bu boğaların hepsi araba fiyatına satılıyor
Hayvan pazarı havadan görüntülendi
ERZURUM - Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla birbiriyle yarışıyor. Araba fiyatına olan kurbanlıklar 23 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar alıcı buluyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.
Erzurum'da pazardaki en büyük ilgiyi ise 1 tonun üzerinde ki boğalar görüyor. Erzurum'un yaylalarında yetişen boğalara otomobil fiyatı biçilirken pazarın en büyük boğası olan 1 ton 200 kilogramlık " İmparator" isimli boğa 27 bin 500 liraya alıcısını bekliyor.
21 bin liraya satılan 'Doğu Bey' isimli boğanın sahibi İslam Yıldırım ise "Hayvanımız tam 1 ton ağırlığında. Sattığımız sahibinin iş yeriyle aynı isme sahip bir boğa alıcısına hayırlı olsun" dedi.

Erzurum, Araba, Genel

Kaynak: İHA

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