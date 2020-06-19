Kurban pazarlarına girişte herkesin ateşi ölçülecek

Kurban pazarlarına girişte herkesin ateşi ölçülecekEsma MURAT- Osman BAKIR Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları da alınan koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulmaya başlandı.

19.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:38
Kurban pazarlarına girişte herkesin ateşi ölçülecek
Esma MURAT- Osman BAKIR Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları da alınan koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulmaya başlandı. İstanbul Sultanbeyli'de oluşturulan 300 çadırlık kurban pazarında da çalışmalar devam ediyor.Pazara hem satıcıların hem alıcıların ateşler ölçülerek kurban alanlarına alınması planlanıyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları oluşturulmaya başlandı. Sultanbeyli'de kurulumu devam eden kurban pazarında da hijyen tedbirleri en üst düzeyde alındı. Pazarda 5 adet kesim ünitesinde periyodik aralıklarla dezenfekte işlemleri devam edecek. Sınırlı sayıda vatandaşın kontrollü şekilde alınacağı pazarda satıcıların ateşleri düzenli olarak ölçülecek.Yoğunluğu engellemek için sınırlı sayıda vatandaşın alınacağı kurban pazar yerinde vatandaşların kurban etleri parçalanarak teslim edilecek. Aynı zamanda ortak kurban kesen vatandaşlar için önceki yıllarda oluşturulan paylaşma üniteleri de bu yıl pandemi nedeniyle oluşturulmayacak.
"DEZENFEKTE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Alana giren vatandaşların girişte ateşinin ölçüleceğini ve maskesiz kimsenin içeri alınmayacağını söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kurban satış alanı ve kesim merkezini kuruyoruz. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl koronavirüs sebebiyle önemli bir mücadele veriyoruz. Bu süreç ile birlikte kontrollü sosyal yaşantımıza döndük. Bizlerde Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda kurban bayramı için hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Bu konuda alanımıza girerken hem satıcılarımızın hem alıcılarımızın mutlaka ateşlerine ölçerek kurban alanlarına almayı planlıyoruz. Devamlı dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her satıcının maskesi olacak ve önlerinde mutlaka dezenfekte malzemeleri bulunacak' dedi.
"ARTIK KURBAN PAZARLARINDA TOKALAŞMA OLMAYACAK?
Başkan Hüseyin Keskin,?Bizleri en fazla endişelendiren şey kurban alıcısı ve satıcısı arasında o meşhur tokalaşma görüntüsü. Satıcılarımızı davet ettiğimizde tokalaşmaması için bir muhafakatname belirteceğiz. Alıcılarımızın ve satıcılarımızın böyle bir pazarlığa girişmemesi noktasında aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bizler bütün kayıtları aldıktan sonra noter huzurunda ve belediyemizin sayfasında canlı yayın ile kurban kesim sıralamasını belirlemiş olacağız. Hemşirelerimizden ricamız kurallara uyma noktasında bizlere yardımcı olmalarıdır? diye konuştu. Kurban pazarlarına girişte herkesin ateşi ölçülecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Keskin, Kurban Bayramı, Sultanbeyli, İstanbul, Güncel, Haber

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