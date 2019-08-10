Haberler» Güncel» Haber

Kurban satıcılarına uygulamalı sahtecilik uyarısı

DİYARBAKIR'daki Canli Hayvan Borsası'nı ziyaret eden polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini yaptıkları uygulamayla anlattı.

10.08.2019 13:57 Kurban satıcılarına uygulamalı sahtecilik uyarısı
DİYARBAKIR'daki Canli Hayvan Borsası'nı ziyaret eden polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini yaptıkları uygulamayla anlattı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık satan besicileri ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı. Sahte parayla alışveriş ve dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı hayvan satıcılarına ve vatandaşları yaptıkları uygulamayla sahte paranın nasıl ayırt edilebileceği anlatıldı. Dolandırıcılar, bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini içiren çeşitli broşür dağıttı.




Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:11   Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
15:11   KAHRAMANMARAŞ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞLENCE MERKEZLERİNDEN BİRİ KAHRAMANMARAŞ'TA AÇILDI
15:11   DİYARBAKIR 'KURBAN ETİNİ, 24 SAAT BUZDOLABINDA TUTUP, YİYİN' -
15:11   ESKİŞEHİR BAKAN YARDIMCISI İNCE 64 BİN TRAFİK EKİBİYLE, 116 BİN PERSONEL SAHADA
15:09   Mezarlık ziyaretçilerine ücretsiz fidan ve çiçek
15:09   Şanlıurfalılar Kurban Bayramında terleyecek
15:09   Murat Nehri'ne giren çocukların boğulması