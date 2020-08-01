Kurban satış alanları bayramın ikinci günü daha sakin

İstanbul'da belirlenen kurban satış alanlarında bayramın ikinci günü yoğunluk yaşanmıyor.

Avrupa ve Anadolu yakasındaki kurban kesim alanları, kurbanlıkların çoğunluğunun satılması nedeniyle daha sakin.

Kağıthane'de kurulan kurban pazarındaki hayvanların çoğunun satıldığı, büyükbaş kurbanlıkların da az bir kısmının kaldığı gözlendi.

Sarıyer'deki kurban pazarında ise büyükbaş kurbanlıkların tamamının satıldığı, az sayıda küçükbaş kurbanlığın satılmayı beklediği görüldü.

Sultangazi ve Avcılar'daki kurban satış ve kesim alanında da az sayıda kişinin olduğu gözlemlendi.

Bu alanlara kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlar, bayramın ilk gününde yoğunluk oluşacağını düşünerek bugün gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Kurbanlıkların ilk gün daha pahallı olduğunu düşündükleri için kurban kesim işini ikinci güne bıraktıklarını ifade eden vatandaşlar, daha uygun fiyata kurbanlık almaya çalıştıklarını dile getirdi.

Belediye ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma yaptığı kurban kesim alanlarında, kurbanlıklarını satan besicilerin eşyalarını toplamaya başladıkları görülüyor.