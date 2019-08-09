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Kurban satış alanları belirlendi

Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurban kesimi yapılacak alanların listesini yayınladı.

09.08.2019 17:48 Kurban satış alanları belirlendi
Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurban kesimi yapılacak alanların listesini yayınladı.

Kırşehir'de il merkezinde yer alan et kombinaları, Ticaret Borsası, Kaman, Mucur ve Akpınar ilçesinde kurban satışları yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan listeye göre Kırşehir'de Ticaret Borsası, Kaman Hayvan Pazarı, Mucur Pazar yeri, Hacı Hüseyin Efendi Mahallesi Akpınar Örenler Canlı Hayvan Pazarı, Çiçekdağı yolu üzeri 8. Kilometrede İstanbul Et Kombinası, Organize Sanayi Bölgesinde İstanbul Et Kombinası ile Kısmet Et Kombinası, Nida Et, Kapalı Pazar Yeri alanı, Belediye Mezbahanesi alanlarından kurbanlıklar alınabilecek. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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