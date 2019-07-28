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Sultangazi'de, 1 ton 460 kilo ağırlığındaki 'Kralsın Kral' 38 bin liradan satışa çıktı

Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar, belediyelerin kurban pazarlarında satışa sunuldu. Sultangazi'de 1 ton 460 kilogram ağırlığındaki 'Kralsın Kral' 38000 liradan satışa çıkarıldı.

28.07.2019 15:55
Sultangazi'de, 1 ton 460 kilo ağırlığındaki 'Kralsın Kral' 38 bin liradan satışa çıktı

İstanbul'a getirilen büyükbaş kurbanlıklar Sultangazi'deki pazarda görücüye çıkarıldı. Hafta sonunu fırsat bilen İstanbulluların ilgi gösterdiği pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 8-38 bin lira arasında değişiyor.

"BU SENE HAYVAN YETERİ KADAR VAR"

Sinop'tan İstanbul'a büyükbaş hayvanlarını getiren Veysel Günal, herkesin pazarda bütçesine göre kurban bulabileceğini söyledi. Günal, "Kimisi biraz pahalı görüyor. Kimisi uygun görüyor. Nasip olursa bizim de emeğimiz, bir yılın karşılığını almaya çalışacağız. Biz de halka hizmet hakka hizmet diyoruz. Bu yüzden de inşallah emeğimiz boşa çıkmaz diyoruz. Halkımız rahat olsun, bu sene hayvan yeteri kadar var." dedi.

"KRALSIN KRAL FİYATI 38 BİN LİRA"

Türk bayrağıyla süslediği, yaklaşık 1,5 ton ağırlığında ve 3 yaşındaki danasının pazarın en ağır hayvanı olduğunu belirten Günal, "Bizim kralımız var. 'Kralsın Kral' isminde. Geçen sene 1 ton 360 ile çıkmıştık. Bu sene de 1 ton 460 ile. 'Kralsın Kral' fiyatı 38 bin lira." diye konuştu.

Bütçesine göre hayvan bulabilmek için pazara gelen Şenol Özkök ise, "Fiyatlar biraz pahalı daha yeni geldiği için. Tam piyasa oturmadı. O yüzden bekleyeceğiz 1 hafta daha. 1 hafta sonra ne olacağını göreceğiz. Piyasa bir otursun. Fiyatlar da belli olur yavaş yavaş. Onu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.


Sultangazi, İstanbul, Sinop, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (2)
TEMEL: bence kurban sov amacli olmayacak bir kesi nerde ise iki bin mi olur o zaman etin kilosu kaca geliyor dinen kesmek gerek o baska da gidip keci koyun kesmek aslin da zarar kasap dan almak daha ucuz bir de hayvanlarin kac ton olmasi ønemli degil bence u normalllik var saglik icin ne kadar iyi ona da bakmak gerek zaten yanlis degil isem 7 kisi bir buyuk bas dusuyor galiba yedi kisi koyun alsa daha ucuz belki bundan fazla et cikar o baska da kurbani kendisi etmek yada baska amac icin keser baska
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KİM: 1500x20000= 30000 eder 8 bini ne parası hava parası mı
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