Haberler» Güncel» Haber

"Kurbanda az pişmiş et yemeyin"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, kurban etlerinin çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmemesi gerektiğini bildirdi.

06.08.2019 10:32
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, kurban etlerinin çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmemesi gerektiğini bildirdi.
Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, kurban kesiminin, gerekli dini hükümlere uygun, hijyenik hale getirilmiş, sağlıklı çevre koşullarında gerçekleştirilmesinin önemine değindi.
Etlerin pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında temizlik ve hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bilge, "Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp damar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Bilge, etin sindirimi zor besinlerden olduğuna işaret etti.
Kurban etlerinin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Bilge, şunları kaydetti:
"Bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalıdır. Kurban etleri büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Ayrıca tavsiyem, etleri sebzeyle pişirin. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Öte yandan etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözülmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözülen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Etlerin, oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözülmesi sağlanmalıdır."

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:06   Falezlerden denize atlayan genç ağır yaralandı
12:06   SULTANGAZİ'DE ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ALIP KAÇAN ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU
12:06   flaş
12:06   "Bella" yürüteçle hayata tutundu
12:05   Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor.
12:05   Ankara Barosu'ndan RTÜK yönetmeliği için Danıştay'a dava
12:05   Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı