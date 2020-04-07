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Kurbanın, ölmeden önce adını verdiği katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, dövüldükten sonra ateşe verilen evinden ağır yaralı kurtarılan Şaver Cindi'nin (79) ölmeden önce adını verdiği akrabası Fikret Cindi (52) tutuklu yargılandığı davada, olay tarihinde Çanakkale'de olduğunu öne sürdü.

07.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:53
Kurbanın, ölmeden önce adını verdiği katil zanlısı suçlamaları kabul etmedi

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, dövüldükten sonra ateşe verilen evinden ağır yaralı kurtarılan Şaver Cindi'nin (79) ölmeden önce adını verdiği akrabası Fikret Cindi (52) tutuklu yargılandığı davada, olay tarihinde Çanakkale 'de olduğunu öne sürdü.

Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde, 17 Mart 2017 günü yaşanan olayda, Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, küle dönen evden ağır yaralı olarak kurtarılan Şaver Cindi, kaldırıldığı hastanede polise, "Eşimi cuma namazına gönderdikten sonra kapı çaldı, açtım. Akrabamız olan Fikret Cindi içeri girdi. Para istedi. Ben olmadığını söyleyince, beni döverek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak, cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım? dedi. Cindi, tedavi altında tutulduğu hastanede, olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

3 YIL SONRA YAKALANDI

Polisin peşine düştüğü Fikret Cindi, geçen ocak ayında oğlunu ziyarete gittiği Bursa'da yol kontrolü sırasında yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin, Şaver Cindi'nin ölümüne neden olayın ardından Çorum'a gelerek, damadının evine poşet bıraktığı ortaya çıktı. Bu bilgi üzerine damadın, Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis, dolabı üzerine gizlenmiş poşet içinde tabanca ve şarjör ele geçirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkında 'kasten yangın çıkarmak suretiyle öldürme', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Fikret Cindi'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan Fikret Cindi, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben Şaver Cindi'yi en son askere giderken gördüm, başka da görmedim. Olay tarihinde Çanakkale'de sigortasız olarak çalışıyordum. Bunu çalıştığım iş yeri müdürüne sorarak, öğrenebilirsiniz. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'ÇALDIĞI PARA İLE ÖDEDİĞİ BORÇ HEMEN HEMEN AYNDIR'

Ölen kadının yakınlarının avukatı Eren Aykut Akçay ise, "Fikret Cindi'nin birçok yere borcu olduğu ve borcu olan şahıslarla kavga ettiği yönünde bilgiler aldık. Maktulün evinden alınan paraların alacaklı kişilere ödediği borcuyla hemen hemen aynı olduğunu ispatlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca maktulün ölmeden önce verdiği ifadelerde, evi yakan kişinin Fikret Cindi olduğunu söylediği bilinmektedir. Bu anlamda maktulün daha önce verdiği ifadelerin geçerli olmasını talep ediyoruz. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Samsun, Kavak, Güncel
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