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Kurbanlık "Chevrolet" alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'de kurulan hayvan pazarında satışa çıkarılan 1100 kilo ağırlığındaki boğa "Chevrolet" ilgi odağı oldu.

10.08.2019 13:34
Kurbanlık
Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'de kurulan hayvan pazarında satışa çıkarılan 1100 kilo ağırlığındaki boğa "Chevrolet" ilgi odağı oldu.
Balıkesir'in farklı ilçelerinden Gümüşçeşme Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarına getirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Bayrama bir gün kala vatandaşlar kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yaparken, Mustafa Yörük'e ait 1100 kiloluk "Chevrolet" adı verilen boğa ilgi görüyor.
Mustafa Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvandan yaklaşık 550 kilo et çıkacağını söyledi.
Boğanın alıcısını beklediğini belirten Yörük, "Balıkesir pazarının en ağır hayvanı Chevrolet. Eşi benzeri yoktur. Fiyatı 23 bin liradır. İnşallah satmayı düşünüyoruz. Pazarın en iyi hayvanıdır. Boğamızı Kepsut'un Seçdere Mahallesi'nde yetiştirdik. Hayvanımız çok ilgi görüyor." diye konuştu.
Kurbanlık

Kurban Bayramı, Balıkesir, Chevrolet, Güncel

Kaynak: AA

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